Legende: Verpasst den Grossanlass in der Türkei Andrin Frey. Keystone/AP/Jon Super

Kunstturnen: Frey muss wegen Verletzung auf EM verzichten

Andrin Frey verpasst die Kunstturn-Europameisterschaften von Mitte April. Der 22-jährige Berner muss sich einer Operation am linken Fussgelenk unterziehen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Frey, der zum Nationalkader gehört und im Vorjahr an der EM in München und an der WM in Liverpool dabei war, hatte sich die Verletzung Ende letzten Jahres zugezogen. Eine vorerst konservative Behandlung brachte nicht den erhofften Erfolg. Sein nächstes Ziel ist die WM im Herbst in Antwerpen. Die EM findet vom 11. bis 16. April in Antalya (TUR) statt. Der Schweizerische Turnverband gibt sein Aufgebot am Samstag bekannt.