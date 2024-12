Legende: Darf am Heimevent teilnehmen Martin Fuchs. Archivbild Keystone/MARTIAL TREZZINI

Reiten: Fuchs profitiert von Rückzug

Martin Fuchs kann am Freitagabend am CHI Genf doch zum Finale der besten zehn Springreiter der Weltrangliste antreten. Der 32-jährige Zürcher, als Elfter der erste Reservist auf der Liste, profitiert vom Rückzug des in den USA lebenden Iren Conor Swail. Mit Fuchs und dem Weltranglisten-Zweiten Steve Guerdat werden bei der 23. Ausgabe des Saisonfinales somit zwei Schweizer dabei sein. Guerdat hat das Top-10-Finale bereits dreimal gewonnen, unter anderem im Vorjahr.

Schach: Pattsituation nach 12 Partien

Bei der Schach-WM in Singapur gibt es sicher kein vorzeitiges Ende. Nach einer Niederlage im 11. Match schlug Titelverteidiger Liren Ding zurück und schaffte den Ausgleich zum 6:6. Das bedeutet, dass das Duell zwischen dem Chinesen und seinem erst 18-jährigen Herausforderer Dommaraju Gukesh aus Indien über die volle Distanz von 14 Partien geht und danach sogar ein Stichkampf im Schnellschach möglich ist. Ding setzte sich im 12. Match durch, nachdem er am Sonntag noch verloren hatte und damit erstmals in Rückstand geraten war. Gukesh vergrub nach der Niederlage noch am Tisch fassungslos sein Gesicht in den Händen.