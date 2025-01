Per E-Mail teilen

Legende: Nähert sich dem Weltcup-Final Martin Fuchs. KEYSTONEDPAHendrik Schmidt

Reiten: Wichtige Punkte für Fuchs

Im Weltcupspringen des CSI-W von Leipzig belegte Martin Fuchs mit Conner Jei den 5. Platz. Er sammelte damit wichtige Weltcuppunkte. Martin Fuchs erreichte als einziger Schweizer das Stechen. Der Zürcher blieb auch im zweiten Umgang ohne einen Fehler, ging aber nicht übermässig Risiken ein, sodass seine vorgelegte Zeit noch viermal unterboten wurde. Er belegt nun als 16. ebenso wie Steve Guerdat (14.) und Edouard Schmitz (18.) einen Platz, der für die Teilnahme am Weltcup-Final berechtigen würde. Der Niederländer Willem Greve auf Highway gewann in Leipzig.

Darts: Bellmont holt einen Titel

Der Zuger Dartsspieler Stefan Bellmont gewann in Milton Keynes das fünfte Turnier der diesjährigen Challenge Tour, der zweithöchsten Turnier-Serie der PDC. Im Final setzte sich der 35-Jährige mit 5:1 gegen den Niederländer Danny Jansen durch. Damit liegt Bellmont in der Challenge-Tour-Rangliste nun auf Platz 2 und hat gute Chancen, als Nachrücker bei den Profis mitzuspielen. Ende des Jahres qualifizieren sich die besten beiden des Challenge-Tour-Rankings für die WM in London.