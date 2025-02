Fuchs siegt in Bordeaux – Fechter überraschen in Heidenheim

Legende: Erfolgsduo Martin Fuchs und Conner Jei, hier in Amsterdam. Imago/ANP

Reiten: Fuchs triumphiert in Bordeaux

Martin Fuchs auf Conner Jei hat das Weltcupspringen von Bordeaux gewonnen. Der Zürcher sichert sich damit den Startplatz am Weltcup-Final in Basel. Im Stechen gelang Fuchs ein Nullfehlerritt in 37,45 Sekunden. Er setzte sich gegen starke Konkurrenz durch. Edouard Schmitz und Steve Guerdat mussten jeweils einen Abwurf hinnehmen. Neben Fuchs (51 Punkte) dürfen auch Guerdat (40) und Schmitz (33) mit der Qualifikation für Basel liebäugeln.

Fechten: Dritter Platz für die Schweiz in Heidenheim

Das Schweizer Nationalteam der Degenfechter belegte am Team-Weltcup in Heidenheim überraschend den 3. Platz hinter Japan und Israel. Die Schweizer besiegten Saudi Arabien, Spanien, das topgesetzte Ungarn und im Gefecht um Platz 3 Frankreich. Einzig der Halbfinal gegen Israel ging verloren. Für die Schweiz standen Alexis Bayard, Theo Brochard, Hadrien Favre und Ian Hauri im Einsatz.