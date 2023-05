Fuchs siegt in Windsor – OL-Meistertitel an Hadorn und Gemperle

Legende: Kongeniales Duo Martin Fuchs im Sattel von Conner Jei, hier beim CHI Genf. Keystone/Jean-Christophe Bott

Reiten: Fuchs mit GP-Sieg in Windsor

Mit Martin Fuchs schnappte sich beim Grand Prix des Fünfsterne-CSIO im englischen Windsor der einzige gestartete Schweizer den Siegercheck über 125'000 Euro. Der Zürcher gehörte im Sattel von Conner Jei zu den Paaren, die im ersten Umgang fehlerlos blieben. Im Stechen startete Fuchs als Zweitletzter. Der 30-Jährige setzte erfolgreich auf die Karte Risiko und blieb in 33,37 Sekunden um vier Zehntel unter der Marke des letztlich zweitklassierten britischen Olympiasiegers Ben Maher auf Explosion.

Orientierungslauf: Hadorn und Eline Gemperle holen Sprint-Titel

Der Berner Oberländer Joe Hadorn und die Aargauerin Eline Gemperle sicherten sich in Laufen den Schweizer Meistertitel im Sprint im Orientierungslauf. Ersterer distanzierte den favorisierten Matthias Kyburz um neun Sekunden. Bronze ging an Timo Suter. Eline Gemperle gewann das Duell gegen ihre Stiefmutter Natalia Gemperle um 15 Sekunden und wurde erstmals Schweizer Meisterin in der Elite-Kategorie. Den 3. Platz belegte Elena Roos. Simona Aebersold, letzte Saison als zweite im Gesamtweltcup beste Schweizerin, musste sich mit Rang 4 begnügen.