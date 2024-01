Legende: Klassierte sich auf dem 2. Rang Martin Fuchs auf Commisar Pezi. Keystone/Georgios Kefalas/Archiv

Reiten: Zwei Schweizer auf dem Treppchen

Daniel Coyle im Sattel von Legacy hat am Weltcupspringen in Leipzig einen Schweizer Doppelsieg verhindert. Hinter dem Iren nahmen Martin Fuchs und Steve Guerdat die weiteren Podestplätze ein. Coyle setzte sich bei der 11. von 14 Stationen der Westeuropa-Liga im Stechen durch. Wie der 30-Jährige blieben auch die Schweizer Teamleader bei ihren zwei Ritten jeweils fehlerfrei, waren aber nicht ganz so schnell. Fuchs fehlte mit Commisar Pezi weniger als eine halbe Sekunde zum Sieg, Guerdat war auf Double Jeu gut zwei Sekunden langsamer als der Gewinner.

01:24 Video Archiv: Schweiz gewinnt Nationenpreis in St. Gallen mit Fuchs und Guerdat Aus Sport-Clip vom 02.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Leichtathletik: Felix Svensson mit Schweizer Rekord

Felix Svensson sorgte für den ersten Schweizer Rekord der Hallensaison 2024. Der 26-jährige Sprinter verbesserte am Hallenmeeting in Luxemburg seinen eigenen nationalen Bestwert über 200 m aus dem Jahr 2022 um 4 Hundertstel auf 20,92 Sekunden. Über einen gelungenen Saison-Einstieg konnte sich auch Stabhochspringerin Angelica Moser freuen. Die WM-5. übersprang im 2. Versuch 4,60 m und sicherte sich überlegen den Tagessieg. Noch nie ist Moser mit einer solchen Höhe in eine Hallensaison eingestiegen.