Handball: GC Amicitia gleicht Finalserie aus

Die Handballerinnen von GC Amicitia haben im Playoff-Final gegen die Favoritinnen vom LC Brühl zum 1:1 ausgeglichen. In der heimischen Saalsporthalle gewannen die Zürcherinnen knapp mit 27:26. Und dies auch nur, weil GC-Torfrau Seraina Kuratli 30 Sekunden vor Schluss einen Wurf von Brühls Torjägerin Laurentia Wolff zum allfälligen Ausgleich brillant pariert hatte. Dem Heimteam war ein perfekter Start gelungen, früh lag GC Amicitia mit 4 Toren vorne. Zur Pause stand es 15:12. Im 2. Durchgang kamen die Gäste dann besser auf, konnten mehrmals ausgleichen und sogar einmal mit 18:17 in Führung gehen. Nach dem 20:20 liessen sich die Zürcherinnen jedoch nicht mehr aus der Bahn werfen und glichen in der Best-of-5-Serie letztlich verdient aus.

Kanu: Chiarello in Ljublijana EM-Dritter

Gelindo Chiarello hat als Dritter im Kajak in Ljubljana seine erste EM-Medaille im Slalom geholt. Der 26-jährige Berner qualifizierte sich als Vierter des Vorlaufs für den Final. In diesem gelang ihm eine fehlerfreie Fahrt. Zur Silbermedaille, die an den Österreicher Mario Leitner ging, fehlten Chiarello am Ende 91 Hundertstel. Gold holte sich auf dem Kanal von Tacen überlegen der Italiener Giovanni De Gennaro. Trotz zweier Strafsekunden nahm De Gennaro der Konkurrenz drei und mehr Sekunden ab. De Gennaro sicherte sich nach zweimal Silber erstmals den Europameistertitel.

Legende: Schnell unterwegs Gelindo Chiarello. imago images/Steinsiek.ch

Fechten: Brunner erst im Final geschlagen

Die 29-jährige Pauline Brunner aus La Chaux-de-Fonds hat in Fujairah (Vereinigte Arabische Emirate) am Weltcup-Turnier der Degenfechterinnen den Final erreicht. Die Schweizerin gewann fünf Kämpfe, ehe sie im Final der topgesetzten Südkoreanerin Kong Man Wai Vivian mit 13:15 unterlag. Brunner hatte sich vor drei Wochen im luxemburgischen Differdingen einen Turniersieg gesichert. Im Weltcup schaffte sie zum zweiten Mal nach Legnano (ITA) im November 2023 die Qualifikation für einen Final.

Tischtennis: Moret muss weiter um Olympia-Ticket bangen

Rachel Moret ist am Olympia-Qualifikationsturnier in Sarajevo nach überstandener Gruppenphase in den Achtelfinals ausgeschieden. Moret unterlag der Slowakin Tatiana Kukulkova in sechs Sätzen (7:11, 11:8, 6:11, 12:14, 11:6, 8:11). In Sarajevo wurden fünf Olympiaplätze vergeben. Die Westschweizerin darf weiter hoffen, sich über das ITTF-Ranking für die Sommerspiele in Paris zu qualifizieren. Aktuell belegt sie Platz 112. Bei den Männern überstanden die Schweizer die Gruppenphase nicht.