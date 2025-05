Basketball: Lions dank dominantem Schlussviertel zum Break

Der Final in der Schweizer Basketball-Meisterschaft der Männer steht nach 2 Partien 1:1. Nachdem Fribourg Olympic am Wochenende einen 82:74-Heimsieg gefeiert hatte, schafften die Lions de Genève nun in der Saanestadt das Break. Die Genfer setzten sich mit 91:88 durch. Lange hatte es nicht nach einem Sieg der Genfer ausgesehen. Nach dem 3. Viertel lagen sie mit 60:73 klar im Hintertreffen. Doch in den letzten 10 Minuten drehten die Gäste auf und gingen in der viertletzten Minute erstmals seit langem wieder in Führung (80:79). Mit einem letzten Dreier hätte Ross Williams für Olympic noch eine Verlängerung erzwingen können – doch der Wurf verfehlte sein Ziel knapp. Die nächsten beiden Partien finden in Genf statt.

Basketball