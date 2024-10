Der 66-fache Nationalspieler Maximilian Gerbl steht der Handball-Nationalmannschaft aus privaten Gründen vorerst nicht zur Verfügung. Der 29-Jährige, der bei Hannover-Burgdorf in der Bundesliga seine dritte Saison in Angriff genommen hat und dort weiterhin spielen wird, verpasst die Auftaktspiele in die EM-Qualifikation vom November gegen Deutschland und Österreich, sowie auch die Weltmeisterschaft in Dänemark inklusive Vorbereitung am Yellow Cup im Januar. Gerbl pausiert in der Nationalmannschaft bis mindestens Ende Januar.