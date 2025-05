Legende: In Ostrava unter den letzten 8 Teams Zoé und Anouk Vergé-Dépré (Archiv-Bild). Freshfocus/Claude Diderich

Beachvolleyball: Nur Vergé-Déprés weiter

Anouk und Zoé Vergé-Dépré haben beim Elite16-Turnier in Ostrava in Tschechien die Viertelfinals erreicht. Die Berner Schwestern setzten sich in einer umkämpften Partie gegen die Ukrainerinnen Valentina Dawidowa/Angelina Chmil 21:16, 14:21, 15:12 durch. Tanja Hüberli und Leona Kernen dagegen schieden in den Achtelfinals aus. Sie unterlagen dem italienischen Duo Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth 20:22, 14:21 – den nächsten Gegnerinnen des Vergé-Dépré-Duos.