Legende: Kämpft um die Olympia-Qualifikation Scheila Meister. Keystone/EPA/MAXIM SHIPENKOV/Archiv

Gewichtheben: Meister in Sofia 10.

Scheila Meister hat sich an der EM in Sofia auf dem 10. Rang klassiert. In der Kategorie bis 55 kg schaffte die 37-Jährige im Reissen 79 kg, im Stossen 98 kg, was das Total von 177 kg ergab. Zum Vergleich: Die 19-jährige Weltmeisterin Aleksandra Grigoryan aus Armenien schaffte 196 kg (81/115). Für Meister ist das Abschneiden in Bulgarien in Sachen Olympia-Qualifikation wichtig. Der EM-Wettkampf ist für Paris 2024 zwar nicht alleine ausschlaggebend, fliesst aber in die Gesamtwertung ein, in der ein Top-10-Platz gefordert ist. Vor einem Jahr hatte die Zürcherin an der EM den 4. Platz belegt (Total 189 kg).