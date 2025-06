Legende: Mit 29 Jahren ist Schluss Benjamin Gischard. Freshfocus/Urs Lindt

Kunstturnen: EM-Silbergewinner Gischard hört auf

Benjamin Gischard tritt mit 29 Jahren vom Spitzensport zurück. Der Oberaargauer verabschiedet sich am Wochenende am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne von der Kunstturn-Bühne. Gischard vertrat die Schweiz zweimal an Olympischen Spielen. Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte der Turner vom TV Herzogenbuchsee mit dem Gewinn der Silbermedaille am Boden an der Heim-EM 2021 in Basel. Die Titelkämpfe im eigenen Land schienen ihm zu liegen: 2016 in Bern gewann Gischard zusammen mit seinen Mitturnern schon EM-Bronze mit dem Team. Gischards Karriere war immer wieder geprägt von Verletzungen. So musste der mehrfache Schweizer Meister am Sprung, Boden und Pferd unter anderem im letzten Jahr auf eine dritte Olympia-Teilnahme nach 2016 in Rio und 2021 in Tokio verzichten.

Basketball: 3. Pleite für Schweizerinnen

Die Schweizer Frauen-Nati hat auch das 3. EM-Vorbereitungsspiel verloren. In Viana do Castelo (POR) unterlag das Team von François Gomez Spanien deutlich mit 64:94. In Portugal trifft das Team am Donnerstag und Samstag noch auf den Gastgeber. Bereits letzte Woche hatte die Schweiz in Freiburg in zwei Tests gegen die Top-Nation Serbien keine Chance und mit 32 resp. 21 Punkten Differenz verloren. Die Nati nimmt vom 18. bis 29. Juni in Piräus (GRE) zum ersten Mal seit 69 Jahren an einer Basketball-EM teil.