Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Blieb chancenlos Audrey Gogniat. freshfocus/Xinhua via ZUMA Press (Archiv)

Schiessen: Gogniat auf Platz 11

Audrey Gogniat hat beim Weltcup-Finale im Schiessen in Neu-Delhi (IND) die Endausmarchung mit den Top 8 klar verpasst. Die Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Paris blieb mit dem Luftgewehr über 10 m chancenlos. Im Elfer-Starterinnenfeld schaffte es die 21-Jährige nach keiner der sechs Serien unter die besten acht. Am Ende resultierte für Gogniat der 11. und letzte Platz.