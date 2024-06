Golfer Fitzpatrick erneut in Crans – 10 Schweizer an OL-WM

Legende: Kennt sich im Walliser Hochplateau aus Matthew Fitzpatrick. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Golf: Fitzpatrick in Crans-Montana

Matthew Fitzpatrick nimmt auch in diesem Jahr am Omega European Masters in Crans-Montana teil. Der Engländer, einer der Publikumslieblinge, hat das Golfturnier auf dem Walliser Hochplateau in den Jahren 2017 und 2018 gewonnen. Fitzpatrick, vor zwei Jahren US-Open-Sieger, liegt in der Weltrangliste auf Platz 17. Das Turnier in Crans-Montana findet vom 5. bis 8. September statt.

01:30 Video Archiv: Fitzpatrick schafft Titelverteidigung in Crans-Montana Aus Sportpanorama vom 09.09.2018. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

OL: 10-köpfiges Schweizer Aufgebot für WM

Vier Athletinnen und sechs Athleten vertreten die Schweiz an den OL-Weltmeisterschaften in Edinburgh (12.-16. Juli). Klare Leaderinnen des Schweizer Frauenteams sind Simona Aebersold und Natalia Gemperle. Daneben wird Eline Gemperle im Einzelsprint starten, Paula Gross komplettiert das Schweizer Team im K.o.-Sprint. Bei den Männern stehen Joey Hadorn, Timo Suter, Riccardo Rancan, Florian Attinger, Tino Polsini und Daniel Hubmann im Aufgebot. Medaillen werden im Einzelsprint, der Sprintstaffel und dem K.o.-Sprint vergeben.