Legende: Schliesst die Saison erfolgreich ab Jeremy Freiburghaus (Archiv-Bild). IMAGO / Icon Sportswire

Golf: Freiburghaus auf Mallorca 29.

Der Bündner Golfprofi Jeremy Freiburghaus hat am Finalturnier der Challenge Tour auf Mallorca den 29. Platz belegt. Den bereits zuvor sichergestellten Aufstieg auf die grosse Europa-Tour 2023 schafft er als Gesamtzweiter. Der Thurgauer Benjamin Rusch schloss das Turnier auf Mallorca im guten 16. Rang ab. In der Jahreswertung wurde er 43.

00:36 Video Freiburghaus: «Kann mich nicht beklagen» Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Berglauf: Team-Gold zum WM-Abschluss

An der Off-Road-WM in Chiang Mai in Thailand krönen die Schweizer Bergläuferinnen die erfolgreichen Meisterschaften mit Team-Gold im Up and Down. Die Equipe mit Judith Wyder (6./STB), Maude Mathys (12./CA Riviera), Rea Iseli (15./STB) und Selina Burch (54.) sicherte sich den Sieg mit 3 Platzierungen in den ersten 15. Bei den Männern wurde Joey Hadorn (LV Thun) 12.

Schwimmen: Ledecky mit neuer Bestmarke auf Kurzbahn

Katie Ledecky stellte beim Kurzbahn-Weltcup-Meeting in Indianapolis einen Weltrekord über 800 m Freistil auf. Die Amerikanerin, die vor einer Woche in Toronto den globalen Bestwert über 1500 m Freistil im 25-m-Becken pulverisiert hatte, schlug in 7:57,42 an und unterbot die Marke von Mireia Belmonte um 1,92 Sekunden.