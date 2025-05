Legende: Hat in Südkorea den Sieg knapp verpasst Chiara Tamburlini (Archiv). Imago Images/Golffile

Golf: Tamburlini in Südkorea Zweite

Chiara Tamburlini hat ihren vierten Sieg auf der Ladies European Tour knapp verpasst. Die St. Gallerin wurde in Seoul (KOR) Zweite. Es war Tamburlinis bestes Saisonergebnis. Rang 2 sicherte sich die Ostschweizerin, die im vergangenen Jahr drei Turniere auf dieser Stufe gewonnen hatte, mit dem Gesamtskore von minus 5, zwei Schläge hinter der einheimischen Favoritin Kim Hyo-Joo. Dank dieser Leistung und ihrem vierten Top-10-Resultat in dieser Saison kletterte Tamburlini auf Rang 5 der «Order of Merit».

Judo: Eich in Astana Zweiter

Daniel Eich hat seinen 1. Sieg an einem Grand-Slam-Turnier ein weiteres Mal knapp verpasst. Der Aargauer verlor in Astana den Final in der Klasse bis 100 kg gegen den letztjährigen WM-Dritten Dota Arai aus Japan. Erneut war in Kasachstans Hauptstadt ein Japaner für Eich zu stark. Vor einem Jahr hatte sich der letztjährige Olympia-Fünfte im Final Arais Landsmann Aaron Wolf beugen müssen. Insgesamt bestritt Eich zum 4. Mal einen Final auf Stufe Grand Slam, auf der die wichtigsten Turniere nach jenen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften durchgeführt werden.