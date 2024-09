Legende: Gewinnt im französischen Deauville Chiara Tamburlini. KEYSTONE/Urs Flueeler

Golf: Tamburlini holt zweiten Titel auf Ladies European Tour

Chiara Tamburlini hat in Frankreich die nächste Erfolgsmeldung für den Schweizer Golfsport geschrieben. Die 24-jährige St. Gallerin gewann das Ladies Open de France und festigte damit ihre Führung in der Saisonwertung der Ladies European Tour (LET). Tamburlini setzte sich in Deauville im Playoff gegen die Australierin Kirsten Rudgeley durch, nachdem sie zuvor als Führende in den Schlusstag gegangen war und einen Fehlstart mit drei Birdies auf den Löchern 8, 9 und 10 korrigiert hatte.

Triathlon: Derron weiter stark in Form

Julie Derron befindet sich auch zwei Monate nach dem überraschenden Gewinn von Olympia-Silber in sehr guter Verfassung. Die Zürcherin belegte auf der spanischen Ferieninsel Ibiza im Rennen der T100 World Tour Platz 2. Besser als Derron war in der Prüfung mit 2 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Lauf einzig die US-Amerikanerin Taylor Knibb.