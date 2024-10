Legende: Zum 5. Mal in den Top 3 Chiara Tamburlini spielt eine starke Saison. Keystone/Urs Flüeler

Golf: Tamburlini auf Rang 3

Chiara Tamburlini hat ihre gute Form zu einem weiteren Spitzenergebnis genutzt. Die 24-jährige St. Gallerin belegte bei den Team Series in Shenzhen in China, einem Turnier der Ladies European Tour, den geteilten 3. Platz. Eine Woche nach ihrem zweiten Saisonsieg spielte Tamburlini zuerst zwei 69er-Runden (-4) und schloss dank 5 Birdies auf den letzten 6 Löchern mit einer 65er-Runde ab. Mit einem Gesamtskore von -16 und nur einem Bogey in den 3 Runden hielt die Spielerin aus Niederbüren die Schweizer Fahne erneut hoch. Sie erzielte ihr fünftes Top-3-Ergebnis in dieser Saison und festigte ihren ersten Platz in der Saisonwertung der Ladies European Tour. Zwei weitere Schweizerinnen schafften ebenfalls den Cut. Die Schwestern Morgane und Kim Métraux belegten die Plätze 22 (-8) und 40 (-3).