Legende: Spielte gross auf Albane Valenzuela. Keystone/AP Photo/Eric Gay

Golf: Valenzuela glänzt in Houston als Vierte

Albane Valenzuela hat bei der Chevron Championship, dem ersten der fünf Grand-Slam-Turniere des Jahres, für ein Ausrufezeichen gesorgt. Die Genferin belegte in Houston mit 8 unter Par den starken 4. Platz. Sie verzeichnete nur 2 Schläge mehr als die amerikanische Siegerin Lilia Vu, die sich im Play-off gegen ihre Landsfrau Angel Vin durchsetzte. Für Valenzuela ist es die erste Top-5-Klassierung an einem Major. Zuvor war ein 24. Platz an den US Open im Jahr 2018 ihr bestes Ergebnis gewesen. Dank dem starken Auftritt durfte sich Valenzuela über ein Preisgeld von 188'300 Dollar freuen. In der LPGA-Saisonwertung stiess sie auf Platz 37 vor.