Legende: Steigerung zum Vortag Von Steve Guerdat. IMAGO / Stefan Lafrentz

Reiten: Guerdat überzeugt am CHI Genf

Steve Guerdat hat am CHI Genf zum vierten Mal die «Coupe de Genève» gewonnen. Der 42-jährige Schweizer siegte auf Venard de Cerisy im Stechen vor dem Italiener Lorenzo de Luca und dem Iren Darragh Kenny. Nach dem Erfolg in der mit 110'000 Euro dotierten Prüfung kann Guerdat zuversichtlich dem Höhepunkt des Wochenendes entgegenblicken. Am Sonntagnachmittag findet in der Genfer Palexpo-Halle der Grand Prix statt, den Guerdat bereits viermal gewonnen hat. Der Jurassier tritt mit der Stute Dynamix an, mit der er im Sommer in Paris Olympia-Silber gewann.

Squash: Bronze für die Schweiz

Ein Jahr nach dem Gewinn der ersten WM-Medaille schafft es das Schweizer Squash-Nationalteam an der Team-WM in Hongkong als Dritte erneut aufs Podest. Auf dem Weg zur Medaille schalteten die Schweizer mit Dimitri Steinmann (Weltranglisten-18.), Nicolas Müller (23.), Yannick Wilhelmi (50.) und Robin Gadola (142.) an den Titelkämpfen in Asien nach einer makellosen Gruppenphase Tschechien (im Achtelfinal) und Kolumbien (im Viertelfinal) aus. Den erstmaligen Finaleinzug verhinderte England, das am Sonntag im Final gegen das zuletzt drei Mal in Folge triumphierende Ägypten seinen sechsten WM-Titel anstrebt.