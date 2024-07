Legende: Ist für Olympia bereit Steve Guerdat. Keystone/Gian Ehrenzeller

Reiten: Guerdat in Dinard auf Platz 2

Steve Guerdat ist beim Grossen Preis im französischen Dinard im Sattel von Venard auf Rang 2 geritten. Der 42-Jährige musste sich im Stechen nur dem Einheimischen Kevin Staut geschlagen geben. Guerdat sicherte sich bei der mit 500'000 Euro dotierten Prüfung 100'000 Euro Preisgeld. Sechs Paare absolvierten den Parcours fehlerlos und kamen ins Stechen, das der Jurassier lange anführte. Doch Staut konnte Guerdats Marke noch um eine knappe Sekunde unterbieten und schnappte dem Schweizer damit den Sieg weg. Europameister Guerdat wird an den Olympischen Spielen mit Dynamix auf Goldjagd gehen.

Golf: Métraux Zweite in Hilversum

Die Waadtländerin Kim Métraux hat sich beim Dutch Ladies Open ausgezeichnet geschlagen. Sie belegte am Turnier im niederländischen Hilversum den 2. Platz. Nach zwei der drei Runden hatte die Schweizerin mit 65 und 67 Schlägen gar in Führung gelegen. In der Endabrechnung scheiterte sie mit einem Schlag Rückstand an der Tschechin Jana Melichova. Métraux durfte 27'000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen. Die Genferin Albane Valenzuela belegte den 18. Platz, die Walliserin Tiffany Arafi den 21.