Legende: Gelang ein fehlerfreier Ritt Steve Guerdat. IMAGO / Bildbyran

Reiten: 2. Platz für Steve Guerdat

Steve Guerdat hat sich beim mit 105'500 Euro dotierten Derby im Rahmen des Fünfsterne-CSIO im schwedischen Falsterbo knapp geschlagen geben müssen. Der jurassische Olympiasieger verlor auf Easy Star de Talma das Stechen mit dem Belgier Abdel Saïd. Guerdats zweiter fehlerfreier Ritt war rund zwei Sekunden langsamer als jener des Siegers.

BMX: Claessens verpasst Medaille

Die Waadtländerin Zoé Claessens musste sich an den BMX-Europameisterschaften im lettischen Valmiera mit dem 5. Platz begnügen. Der 24-Jährigen, die an den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewonnen hatte, fehlten über eine halbe Sekunde auf das Podest. Der Sieg ging an die Britin Bethany Shriever. Bei den Männern verpasste Loris Aeberhard Bronze hauchdünn. Der Berner wurde als Vierter im Fotofinish geschlagen. Die Podestplätze gingen allesamt an Frankreich.