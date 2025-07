Legende: Gelang ein fehlerfreier Ritt Steve Guerdat. IMAGO / Bildbyran

Reiten: 2. Platz für Steve Guerdat

Steve Guerdat hat sich beim mit 105'500 Euro dotierten Derby im Rahmen des Fünfsterne-CSIO im schwedischen Falsterbo knapp geschlagen geben müssen. Der jurassische Olympiasieger verlor auf Easy Star de Talma das Stechen mit dem Belgier Abdel Saïd. Guerdats zweiter fehlerfreier Ritt war rund zwei Sekunden langsamer als jener des Siegers.

American Football: 14. Titel für Calanda Broncos

Die Calanda Broncos bleiben im American Football in der Schweiz das Mass aller Dinge. Beim Swiss Bowl in Chur triumphierten die Bündner 41:28 gegen die Basel Gladiators und feierten ihren 14. Meistertitel, den dritten in Folge. Die Basler hatten erstmals seit acht Jahren wieder das Finalspiel erreicht.

Wasserball: Kreuzlingen verteidigt den Titel

Die Wasserballer des SC Kreuzlingen sind zum 14. Mal und zum 6. Mal in Folge Schweizer Meister. Mit einem 8:4-Heimsieg entschieden die Thurgauer am Samstag gegen Carouge Natation die Best-of-5-Finalserie auf schnellstem Weg für sich. Kreuzlingen sicherte sich durch den Meistertitel zum 5. Mal hintereinander das Double. Ende Mai hatten die Ostschweizer gegen den Genfer Vorortklub bereits den Cupfinal gewonnen.

BMX: Claessens verpasst Medaille

Die Waadtländerin Zoé Claessens musste sich an den BMX-Europameisterschaften im lettischen Valmiera mit dem 5. Platz begnügen. Der 24-Jährigen, die an den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewonnen hatte, fehlten über eine halbe Sekunde auf das Podest. Der Sieg ging an die Britin Bethany Shriever. Bei den Männern verpasste Loris Aeberhard Bronze hauchdünn. Der Berner wurde als Vierter im Fotofinish geschlagen. Die Podestplätze gingen allesamt an Frankreich.

Triathlon: Top-10-Platz für Briffod in Hamburg

Der Schweizer Triathlet Adrien Briffod hat beim Rennen der World Series in Hamburg den Sprung in die Top 10 geschafft. Über die Sprintdistanz und bei widrigen Wetterbedingungen kam der Westschweizer rund eine Minute hinter Sieger Matthew Hauser (AUS) als 10. ins Ziel. Simon Westermann klassierte sich auf Rang 26. Bei den Frauen sorgte Alissa König für das beste Schweizer Resultat. Die 29-Jährige lief auf den 18. Rang. Der Sieg ging an die Französin Léonie Périault.