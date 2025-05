Halbfinal-Premiere für Krattiger/Dillier in Xiamen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kommt mit seinem neuen Partner immer besser in Fahrt Marco Krattiger. Keystone/Anthony Anex/Archiv

Beachvolleyball: Krattiger/Dillier im Halbfinal

Marco Krattiger und Leo Dillier haben in Xiamen erstmals auf Challenger-Ebene den Halbfinaleinzug geschafft. Das auf diese Saison neu formierte Duo setzte sich im Achtelfinal zuerst gegen die an Nummer 2 gesetzten Australier Mark Nicolaidis/Izac Carracher durch. Im Viertelfinal gewannen sie das Schweizer Duell gegen Yves Haussener/Julian Friedli, die an Nummer 7 gesetzt waren. Krattiger/Dillier sind nur die Nummer 24 des Turniers. Gegner im Halbfinal sind die beiden Franzosen Téo Rotar und Arnaud Gauthier-Rat.