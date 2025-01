Per E-Mail teilen

Legende: Schon früh in Form Mujinga Kambundji. Swiss Athletics

Leichtathletik: Mujinga und Ditaji Kambundji überzeugen

Mujinga Kambundji hat beim nationalen Hallenmeeting in Magglingen die Limite für die Hallen-WM in Nanjing (21.-23. März) auf Anhieb erfüllt. Die Bernerin blieb über 60 m mit 7,14 Sekunden um eine Hundertstelsekunde unter der geforderten Marke. Schwester Ditaji Kambundji hatte kurz zuvor über 60 m Hürden die geforderte Zeit in 7,94 Sekunden auf den Hundertstel genau geknackt. Derweil erlebten die Kambundji-Schwestern, wie Xenia Buri die von ihnen gehaltenen Schweizer U18-Rekorde über 60 m und 60 m Hürden tilgte.

Unihockey: Schweizer Trio triumphiert im Champions Cup

Schöner Erfolg für die Schweizer Unihockey-Legionärinnen Lara Heini, Isabelle Gerig und Céline Stettler: Das Trio gewinnt mit dem schwedischen Spitzenklub Pixbo Wallenstam den Champions Cup. Pixbo schlug im Final den Ligakonkurrenten Thorengruppen Umea 3:0 und revanchierte sich damit für die Niederlage im Vorjahr. Gerig, Captain der Schweizer Nationalmannschaft, erzielte im Schlussabschnitt das 2:0, die Nationaltorhüterin Heini feierte einen Shutout.