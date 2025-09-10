Legende: Wird seinen Cuptitel im neuen Format verteidigen müssen Kriens-Luzern, hier mit Radojica Cepic am Ball im Cupfinal gegen Thun. Freshfocus/Martin Meienberger

Handball: Neuerungen im Cupmodus der Männer

Der Schweizer Handball-Cup der Männer erhält für die kommende Saison eine Neuerung. Erstmals wird der Cupsieger an einem Final-4-Turnier und bereits zwischen Weihnachten und Neujahr ermittelt. Schauplatz dieses Spektakels ist in den nächsten Jahren gemäss einer Mitteilung des Schweizerischen Handballverbands (SHV) die Pilatus Arena in Kriens, die Ende Oktober eingeweiht wird. In diesem Jahr finden die Halbfinals am Samstag, 27. Dezember, statt, das Spiel um Platz 3 sowie der Final am Sonntag, 28. Dezember. Bei den Frauen bleibt das herkömmliche Cup-Format bestehen.