Legende: Letztes Hurra: Heim-EM Manuela Brütsch beendet eine lange Nati-Karriere mit einem grossen Highlight. Keystone/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Handball: Brütsch zieht sich aus der Nati zurück

Die 40-jährige Manuela Brütsch beendet nach 20 Jahren und 180 Spielen ihre Karriere im Dress des Schweizer Frauen-Nationalteams. Die Torhüterin hatte seit 2004 keinen Zusammenzug verpasst. Unlängst an der Heim-WM in Basel war die Rekordspielerin Brütsch nicht mehr die Schweizer Nummer 1 zwischen den Pfosten. Ihre Karriere auf Klubebene setzt sie noch bis im kommenden Sommer bei Brühl St. Gallen fort.

Kunstturnen: Siegenthaler und Serhani hören auf

Die Kunstturnerin Stefanie Siegenthaler und ihr Nationalmannschafts-Kollege Samir Serhani beenden im Alter von 26 beziehungsweise 25 Jahren ihre Karrieren. Die Reise auf der internationalen Bühne führte die Zürcherin Siegenthaler bis in den Mehrkampf-Final an den Weltmeisterschaften im Oktober 2021 in Kitakyushu in Japan. Ihr Lieblingsgerät war der Stufenbarren. Serhani wurde als Sohn einer Zirkusfamilie das Talent für Bewegung, Ausdruck und Leistung in die Wiege gelegt. Er schaffte 2018 den Sprung ins Nationalkader. Verletzungen warfen ihn aber immer wieder zurück.