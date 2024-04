Per E-Mail teilen

Legende: Steht bald nicht mehr im Scheinwerferlicht Mikkel Hansen. imago images/Maximilian Koch

Handball: Hansen beendet Karriere

Der dänische Handball-Superstar Mikkel Hansen beendet im Sommer seine überaus erfolgreiche Karriere, obwohl sein Vertrag bei Aalborg Handbold eigentlich noch bis 2025 laufen würde. «Dieser Sommer ist ein guter Zeitpunkt, meine Schuhe zur Seite zu legen», sagte Hansen. An den Olympischen Spielen in Paris würde er zum Abschluss «sehr gerne» teilnehmen. Mit Hansen verliert der Sport einen seiner grössten Stars. Der Rückraumspieler war dreimal Welthandballer (2011, 2015 und 2018). Dänemark führte er 2016 zum Olympiasieg, dreimal in Serie zum WM-Titel (2019, 2021, 2023) und 2012 zum EM-Triumph. Hinzu kommen 6 weitere Medaillen bei den 3 Grossereignissen, bei denen Hansen jeweils Rekordtorschütze ist.

01:50 Video Archiv: Dänemark schafft den WM-Titel-Hattrick Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.