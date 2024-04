Legende: Um diese Trophäe geht es 2029 wird in Deutschland und Frankreich um den WM-Titel gekämpft. imago images/ABACAPRESS

Handball: WM 2029 in 2 Ländern

Wie der Handball-Weltverband IHF am Dienstag mitteilte, wird die WM 2029 in Deutschland und Frankreich stattfinden. Einziger Konkurrent der deutsch-französischen Bewerbung war das Bündnis Dänemark/Island/Norwegen gewesen. An dieses vergab die IHF das Turnier 2031. Deutschland richtet alleine bereits die WM 2027 aus. Auch die Austragungsländer der Weltmeisterschaften der Frauen stehen fest. 2029 wird die WM in Spanien stattfinden, das Turnier 2032 vergab die IHF an Tschechien und Polen.