Legende: Beendet seine Karriere Max Gerbl. IMAGO / Eibner

Handball: Gerbl hört auf

Der 66-fache Schweizer Handball-Nationalspieler Max Gerbl beendet seine Karriere. Der 29-Jährige aus der deutschen Bundesliga löste den Vertrag mit seinem Klub Hannover-Burgdorf per sofort auf, wie der Schweizerische Handball-Verband bekannt gab. Gerbl hatte im letzten Herbst bereits eine Länderspiel-Pause eingelegt. In der Bundesliga, in der er seit seinem Wechsel von den Kadetten Schaffhausen nach Hannover 2022 spielte, kam er in dieser Saison nicht mehr so gut auf Touren. «In meinem Leben steht jetzt ein neues Kapitel an», erklärte der Flügelspieler. Er wird in die Schweiz zurückkehren und seine bereits nebenberuflich ausgeübte Tätigkeit im Finanzbereich ausbauen.

Segeln: Roura beendet Vendée Globe auf Platz 18

Alan Roura hat am Montag kurz vor 13 Uhr die Ziellinie der Vendée Globe in Les Sables-d'Olonne überquert. Der Genfer Segler belegte den 18. Schlussrang bei der Weltumsegelung. Er schloss die Reise in 84 Tagen, 23 Stunden, 55 Minuten und 48 Sekunden ab. Er ist der zweite Schweizer, der das Ziel erreichte. Die Genferin Justine Mettraux war am 25. Januar als Achte an der französischen Atlantikküste angekommen.