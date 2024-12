Legende: Macht den nächsten Karriereschritt Tabea Schmid. imago images/Eibner

Handball: Schmid zu Esbjerg

Tabea Schmid, eine der Leistungsträgerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft, wechselt innerhalb der dänischen Liga von Kopenhagen Handball zum Spitzenteam Esbjerg. Somit spielt die St. Gallerin künftig in der absoluten Weltspitze, wie der schweizerische Handballverband in einem Communiqué betonte. Die 21-Jährige blickt auf ein tolles Jahr zurück. Im Dress von Kopenhagen Handball belegt sie im Topskorer-Ranking der dänischen Liga mit der besten Trefferquote (83 Prozent) Platz 3. An der Heim-EM gelangen Tabea Schmid in sieben Partien 37 Tore und sie wurde für das All-Star-Team nominiert.

Darts: Humphries scheitert im Achtelfinal

Titelverteidiger Luke Humphries ist an der Darts-WM in London überraschend früh ausgeschieden. Der 29-jährige Engländer verlor den Achtelfinal gegen den früheren Weltmeister Peter Wright 1:4. Für die Nummer 1 der Welt war es ein durchweg enttäuschender Abend. Humphries fand zu keiner Zeit ins Spiel, während Wright sich kaum eine Schwäche leistete. Mit einer überragenden Doppel-Quote von zeitweise über 70 Prozent nutzte der Schotte jeden Fehler seines Kontrahenten eiskalt aus.