Legende: Mit einem guten Gefühl an die Heim-EM Die Frauen-Nati gewann auch den 2. Test gegen Island. (Archiv) Freshfocus/Carsten Harz

Handball: Schweizerinnen zeigen gegen Island Moral

Die Frauen-Nati hat auch das 2. Testspiel gegen EM-Teilnehmer Island gewonnen. 2 Tage nach dem 30:29 in Möhlin siegte die Equipe von Trainer Knut Ove Joa in Schaffhausen ebenso knapp – dieses Mal mit 29:28. Dabei zeigten die Schweizerinnen viel Moral: Phasenweise lag man mit 5 Toren in Rückstand und erst in der 56. Minute ging das Heimteam erstmals in Führung (27:26). Zwar holten sich die Isländerinnen die Führung noch einmal zurück, doch dank Toren von Topskorerin Tabea Schmid (58.) und Alessia Riner (59.) setzten sich die Schweizerinnen doch noch durch. Damit hat die Joa-Equipe im Oktober und November alle 5 EM-Testspiele gewonnen. Die Schweiz startet am Freitag in Basel mit der Partie gegen die Färöer zum Heimturnier.

Basketball: Schweiz bezwingt auch Aserbaidschan

Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft bleibt in der ersten Phase der Vorqualifikation für die WM 2027 auf Kurs. Sie gewann auswärts gegen Aserbaidschan 85:55. Die Schweizer verschliefen den Start und lagen nach knapp drei Minuten 0:11 zurück. In der Folge drehte das Team von Trainer Ilias Papatheodorou auf und holte den 4. Sieg im 4. Spiel am Ende souverän. Für die nächste Phase qualifizieren sich die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite. Die Entscheidung fällt im Februar.