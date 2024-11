Legende: Für die EM gerüstet Tabea Schmid (l.) und Malin Altherr (Archiv). Carsten Harz/freshfocus

Handball: Schweizerinnen schlagen Island

Die Schweizer Handballerinnen haben ihren zweitletzten Test vor der Heim-EM in Basel (ab Donnerstag) erfolgreich gestaltet. Die Equipe von Trainer Knut Ove Joa schlug EM-Teilnehmer Island in Möhlin mit 30:29 (18:16). Die Schweiz ging in der drittletzten Minute mit 30:27 in Führung, ganz zum Schluss wurde es jedoch noch einmal eng. Dänemark-Söldnerin Tabea Schmid brillierte am Kreis mit 10 Toren aus 14 Versuchen. Emma Bächtiger steuerte 7 Treffer bei. Am Sonntag testet die Schweiz in Schaffhausen erneut gegen Island.