Legende: Erfolgreichste Schweizer Werferin Mia Emmenegger. IMAGO/NTB

Handball: Schweiz gewinnt Testspiel

Die Handball-Nati der Frauen gewann das erste Länderspiel nach der erfolgreichen EM auswärts in Most gegen Tschechien mit 28:26. Am Samstag spielen die zwei Teams nochmals gegeneinander. Die Schweizerinnen lagen zur Pause mit 15:16 und in der zweiten Halbzeit mit bis zu drei Toren hinten. Mit einem beherzten Finish erarbeitete sich das Schweizer Team aber einen 28:26-Sieg. Die zwei Länderspiele in Most dienen der Vorbereitung auf die WM-Playoffs in einem Monat gegen die Slowakei.