Legende: Überzeugt im tschechischen Most mit 9 Toren Tabea Schmid. Keystone/Christian Bruna

Handball: 25:26-Niederlage gegen Tschechinnen

Das Schweizer Frauen-Nationalteam reist mit einer ausgeglichenen Bilanz aus Tschechien ab. Nach dem Sieg am Donnerstag (28:26) verlieren die Schweizerinnen am Samstag 25:26. Auch der zweite Test in Most verlief ausgeglichen. Die Tschechinnen kamen durch einen Siebenmeter zum Siegtreffer, Alessia Riner scheiterte im Gegenzug aus spitzem Winkel. Kreisläuferin Tabea Schmid zeigte mit neun Toren eine starke Leistung. Für die Schweiz steht nun das wichtige WM-Playoff gegen die Slowakei an. Das Hinspiel findet am 9. April in St. Gallen statt, das Rückspiel am 13. April in Sala. Der Sieger des Duells nimmt im November und Dezember an der WM in Deutschland und den Niederlanden teil.