Paracycling-WM: Silber für Recher im Zeitfahren

Fabian Recher hat an der Paracycling-WM im belgischen Ronse wie im Vorjahr in Zürich die Silbermedaille im Zeitfahren gewonnen. Der 26-Jährige musste sich wie 2024 nur dem Österreicher Thomas Frühwirth geschlagen geben. Recher verlor auf den gut 23 Kilometern etwas mehr als 27 Sekunden auf den Titelverteidiger. «Ich bin sehr zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit nach vorne reicht. Denn das Zeitfahren ist eigentlich nicht meine Disziplin», sagte der Berner nach dem Rennen.