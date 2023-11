Heim-Weltcup: Degen-Team scheitert im Viertelfinal an Südkorea

Legende: Kein erneuter Exploit Die Schweizer Degenfechter bleiben im Team im Viertelfinal hängen. Keystone/Marcel Bieri

Fechten: Degen-Team ohne Exploit

Die Schweizer Degenfechter sind am Heim-Weltcup in Bern im Teamwettkampf im Viertelfinal ausgeschieden. Das Trio mit Luca Malcotti, Alexis Bayard und Max Heinzer unterlag Südkorea mit 32:39. Ausgerechnet Malcotti, der tags zuvor als sensationeller Sieger im Einzel brilliert hatte, kassierte im letzten der 9 Gefechte die entscheidende Niederlage, nachdem er beim Stand von 26:26 übernommen hatte. Malcotti und Bayard hatten am Samstag für einen Schweizer Doppelsieg gesorgt.

00:23 Video Vom Samstag: Malcotti triumphiert vor Bayard Aus Sport-Clip vom 11.11.2023. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Beachvolleyball: WM-Medaille für Schweizer Nachwuchs-Duo

Die Berner Beachvolleyballerinnen Leona Kernen und Annique Niederhauser haben an den U21-Weltmeisterschaften im thailändischen Roi Et die Silbermedaille gewonnen. Das Duo musste sich erst im Final Desy Poiesz/Brecht Piersma (NED) geschlagen geben (14:21, 16:21). In den Gruppenspielen hatten die 18-jährige Kernen und die 20-jährige Niederhauser ihre Endspiel-Gegnerinnen noch bezwungen.