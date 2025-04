Legende: Darf sich am Weltcupfinale messen Michelle Heimberg. Keystone/Patrick B. Kraemer

Wasserspringen: Heimberg in Peking mit dabei

Michelle Heimberg hat sich dank eines 5. Platzes beim Weltcup in Windsor (CAN) für das Weltcupfinale im chinesischen Peking qualifiziert, welches vom 2. bis 4. Mai stattfinden wird. Dort treten die besten 12 Springerinnen und Springer der Weltcup-Gesamtwertung gegeneinander an. Mit den Europameisterschaften in Antalya (TUR) vom 22.-28. Mai wartet für die Schweizer Wasserspringerin kurz nach dem Weltcupfinale bereits der nächste Saisonhöhepunkt.