Wasserspringen: Heimberg WM-Neunte

Michelle Heimberg ist an der Schwimm-WM in Doha vom 1-m-Brett auf den 9. Rang gesprungen. Die Aargauerin, die es als 12. gerade so in den Final geschafft hatte, zeigte ihren besten Sprung im 2. von 5 Durchgängen. Die 58,5 Punkte übertrumpfte keine andere Athletin. Nach der 4. Runde belegte die 23-Jährige noch Zwischenrang 3, ihr nicht ganz sauberer letzter Sprung warf sie im engen Wettkampf aber noch 6 Positionen zurück. Gesamthaft totalisierte Heimberg 248,5 Punkte, der Rückstand auf die Weltmeisterin Alysha Koloi aus Australien betrug am Ende 12 Zähler. Heimberg, die im vergangenen Jahr vom 1-m-Brett den Europameistertitel geholt hatte, erhält in Doha noch eine zweite Medaillenchance. Am kommenden Donnerstag findet die Qualifikation vom 3-m-Brett statt, am Tag darauf die Finals.

00:33 Video Heimbergs zweiter Sprung passt perfekt Aus Sport-Clip vom 02.02.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Unihockey: Schweiz für WM qualifiziert

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Männer hat sich erwartungsgemäss für die WM vom 7. bis 15. Dezember in Malmö qualifiziert. Die Equipe von Trainer Johan Schönbeck sicherte sich das WM-Ticket am Qualifikationsturnier in Skofja Loka in Slowenien mit drei Siegen aus den ersten drei Gruppenspielen vorzeitig. Nach einem 16:2 gegen Italien und einem 13:2 gegen Belgien feierten die Schweizer auch im designierten Duell um den Gruppensieg gegen Dänemark mit 11:3 einen Kantersieg. Zum Abschluss steht am Sonntag noch die Partie gegen Turniergastgeber Slowenien im Programm.

Boxen: Fury vs. Usyk verschoben

Aus dem grossen Duell zwischen den noch unbesiegten Tyson Fury (GBR) und Alexander Uysk (UKR) wird vorerst nichts. Der für den 17. Februar in Saudi-Arabien angesetzte Kampf kann nicht wie geplant stattfinden, da sich Fury im Training eine ungewöhnliche Wunde oberhalb des rechten Auges zuzog, die genäht werden musste. Da die Verletzung eine längere Zeit der Heilung erfordere, sei der Fight Mitte Februar ausgeschlossen, teilten die Veranstalter mit. Das Duell in Riad ist der Vereinigungskampf um die Weltmeistergürtel der Verbände WBC (Fury) sowie WBA, WBO und IBF (alle Usyk).