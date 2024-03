Legende: Europameisterin auf dem 1-m-Brett Michelle Heimberg. Freshfocus/Thomas Schreyer

Schwimmen: Auszeichnung für Heimberg

Der europäische Schwimmsportverband hat Michelle Heimberg im Rahmen der European Aquatics Awards zur Wasserspringerin des Jahres 2023 gekürt. Für die 23-jährige Aargauerin sprachen vor allem die Leistungen an den European Games in Polen, an denen sie Europameisterin vom 1-m-Brett wurde und im 3-m-Springen die Bronzemedaille gewann. Für Swiss Aquatics ist es bereits die zweite Auszeichnung, nachdem Noè Ponti am Donnerstag zu Europas Schwimmer des Jahres ausgezeichnet wurde.

Boxen: Peña bleibt unbesiegt

Profiboxer Angelo Peña ist auch in seinem neunten Kampf unbesiegt geblieben. Beim im Berner Stadttheater ausgetragenen Box-Meeting gewann der 29-jährige Lokalmatador am Karfreitag den Hauptkampf gegen den vier Jahre älteren Brasilianer Eduardo Costa Do Nascimento. Der schweizerisch-dominikanische Doppelbürger musste über zehn Runden gehen, ehe er sich nach Punkten klar durchsetzte.