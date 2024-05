Legende: Gewinnt den mit 12'000 Franken dotierten Nachwuchspreis Livio Hiltbrand. Freshfocus/Sven Thomann

Ski alpin ist bei den Sporthilfe-Nachwuchspreisen Trumpf

Die Nachwuchspreise der Schweizer Sporthilfe 2023 gehen an zwei Nachwuchstalente im Skisport: Livio Hiltbrand und Stefanie Grob. Der 20-Jährige wurde für seinen 1. Platz im Super-G an der Junioren-WM, Grob für die 4 errungenen Medaillen (2-mal Gold, 2-mal Silber) an denselben Titelkämpfen durch eine öffentliche Abstimmung, Medienvertreter und eine Fachjury ausgezeichnet. «Diese Ehrung motiviert mich sehr, um weiterhin an meinen Zielen zu arbeiten», sagte Hiltbrand nach der Preisverleihung. Die beiden erhielten für die Auszeichnung Prämien von 12'000 Schweizer Franken. Den Nachwuchspreis in der Team-Kategorie holte sich die U20-Staffel der Leichtathleten, die an der EM in Israel im vergangenen August über 4x100 m sensationell zu Gold lief.