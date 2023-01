Legende: Erhält historischen Vertrag Dominic Scheffler (rechts). ZVG

Baseball: Scheffler unterschreibt bei Cincinnati

Der 17-jährige Dominic Scheffler erhält bei den Cincinnati Reds einen Profivertrag in der Major League Baseball (MLB). Der in Zürich geborene Pitcher ist der erste Schweizer, der in der Schweiz ausgebildet wurde und einen Vertrag in der besten Baseball-Liga der Welt unterschreibt. Scheffler hat bereits Erfahrungen in Japan und Deutschland gesammelt. In Regensburg wird er noch sein Abitur abschliessen, bevor er Ende Juni in die USA reisen wird.