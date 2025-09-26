Legende: Erfolgreich an der EM Das Schweizer Baseball-Nationalteam. imago images/NurPhoto

Baseball: Schweiz an EM auf Rang 11

Dank einem 11:3-Sieg über Frankreich sicherten sich die Schweizer Baseballer an der EM den historischen 11. Rang. Nach dem 12. Platz vor zwei Jahren konnte sich die Schweizer Nationalmannschaft noch einmal steigern. Es ist die beste Platzierung, die Schweizer Baseballer je erreichten. Bereits in der Gruppenphase hatte die Schweiz überzeugt und sowohl Griechenland und Litauen geschlagen – bei bloss einer Niederlage gegen das übermächtige Italien. In den Playoffs folgten Niederlagen gegen Israel (1:9) und Schweden (0:1), ehe das Spiel um Platz 11 wieder gewonnen wurde.