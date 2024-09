Legende: Der neue Schlägerkönig Stefan Studer. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Hornussen: Höchstetten triumphiert im Teamfinal

Gastgeber Höchstetten hat das Eidgenössische Hornusserfest gewonnen. Nach einem bereits starken Samstag haben die Berner auch am Sonntag keine Schwäche gezeigt. Wäseli musste sich mit dem 2. Rang begnügen. Beim Königsstich am Nachmittag krönte sich Stefan Studer in einer ultraknappen Entscheidung spektakulär zum Schlägerkönig. Er durfte am Vormittag bereits über den Sieg im Teamfinal jubeln. «Es ist einfach überwältigend. Ein Bubentraum, der in Erfüllung geht», erklärte Studer nach seinem Sieg.