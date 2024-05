Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Stehen im Halbfinal Tanja Hüberli und Nina Brunner jubeln. Imago/Beautiful Sports

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner siegen weiter

Die Beachvolleyballerinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner stehen beim Elite16-Turnier in Espinho/POR im Halbfinal. Das Innerschweizer Duo gewann seinen Viertelfinal gegen die Deutschen Svenja Müller/Cinja Tillmann 21:19, 22:20. Im Halbfinal treffen Hüberli/Brunner am Sonntagmorgen auf die Spanierinnen Daniela Alvarez/Tania Moreno. Dagegen ging die Reise von Joana Mäder und Anouk Vergé-Dépré in der Zwischenrunde zu Ende. Das Schweizer Duo unterlag den Amerikanerinnen Kristen Nuss und Taryn Kloth mit 12:21, 22:24. Damit konnten die Schweizerinnen im Olympia-Ranking zwar keine weiteren Punkte sammeln, immerhin aber das Duo Vérgé-Dépré/Böbner, das ebenfalls im Kampf um die Olympia-Plätze ist, schlagen. Hüberli/Brunner dürften für Olympia gesetzt sein.

Schiessen: Guignard holt 6. Schweizer EM-Medaille

Silvia Guignard sorgte an der Schiess-EM in Osijek für die sechste Schweizer Medaille. Die 49-jährige Zürcherin wurde im nicht-olympischen Dreistellungsmatch Gewehr 300 m Zweite. Mit 590 Punkten musste sich die 300-m-Spezialistin Guignard einzig dem Österreicher Bernhard Pickl geschlagen geben, der mit 591 Punkten seinen eigenen Europarekord verbesserte. Es ist die erste Schweizer Einzelmedaille an dieser EM.

Golf: Grayson Murray unerwartet verstorben

Der 30-jährige amerikanische Profigolfer Grayson Murray ist am Samstag völlig unerwartet verstorben. Am Freitag hatte sich der 30-Jährige aus nicht näher bezeichneten gesundheitlichen Problemen aus dem Tour-Turnier Charles Schwab Challenge im US-Bundesstaat Texas zurückgezogen. Murray belegte zuletzt in der Weltrangliste Platz 46 und gewann im Januar auf Hawaii ein Turnier der US-PGA-Tour.

Schwingen: Staudenmann mit 2. Saisonsieg

Fabian Staudenmann hat in Brienz am Berner Oberländischen Gauverbandsfest seinen 2. Saisonsieg gefeiert. Im Schlussgang besiegte der 24-Jährige seinen Kollegen und Trainingspartner vom Mittelländischen Verband, Adrian Walther, am Boden. Für Staudenmann war es insgesamt der 11. Kranzfestsieg. Schwingerkönig Joel Wicki, der prominenteste Gast, imponierte im Anschwingen, fiel dann aber in den Gängen 3 und 4 mit Unentschieden gegen Fabian Aebersold und Lukas Renfer aus der Entscheidung.

Rudern: Auch Ahumada/Schäuble und Gulich/Röösli im Final

Neben den Doppelvierern bei den Frauen und Männern stehen am Sonntag beim Ruder-Weltcup auf dem Rotsee zwei weitere Schweizer Boote im Final. Der Leichtgewichts-Doppelzweier mit Jan Schäuble und Raphaël Ahumada feierte im Halbfinal wie schon tags zuvor einen Start-Ziel-Sieg. Auch Andrin Gulich und Roman Röösli im Zweier ohne Steuermann qualifizierten sich beim Heim-Weltcup souverän für den Final. Die Weltmeister sahen sich einzig von den Briten Oliver Wynne-Griffith und Tom George bezwungen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Ruder-Weltcup auf dem Luzerner Rotsee am Sonntag ab 10:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.