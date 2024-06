Legende: Sieg nur ganz knapp verpasst Tanja Hüberli und Nina Brunner scheiden in Tschechien aus. imago images/BEAUTIFUL SPORTS/PeterWebeR/Archiv

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner verpassen Halbfinal-Einzug

Das beste Schweizer Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner ist beim Elite16-Turnier in Ostrava hauchdünn im Viertelfinal gescheitert. Die beiden Zentralschweizerinnen unterlagen den topgesetzten Brasilianerinnen Ana Patricia/Duda 21:15, 22:24, 10:15. Im zweiten Satz konnten Hüberli/Brunner einen Matchball nicht nutzen. Nach einem Sieg in Tepic und einem 2. Platz in Espinho bei Turnieren der höchsten Stufe werden sie im Juli beim Heimturnier in Gstaad und den Olympischen Spielen in Paris dennoch zu den aussichtsreichen Medaillenkandidatinnen gehören.

00:54 Video Archiv: Hüberli/Brunner in Portugal erst im Final geschlagen Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.



Debrunner mit Ausrufezeichen

An den ParAthletics in Nottwil hat die Rollstuhl-Leichtathletin Catherine Debrunner ihren eigenen Weltrekord über 1500 m auf 3:05,41 Minuten verbessert. Die Thurgauerin setzte sich gegen die US-Amerikanerin Susannah Scaroni durch. Dahinter wurde Debrunners Landsfrau Manuela Schär starke Dritte. «Mein Hauptziel war zu gewinnen, aber ich sage natürlich nicht nein zum Weltrekord», liess sich Debrunner zitieren. Am Samstag stellte Schär zudem über 5000 m in 10:24,24 Minuten einen Europarekord auf. Sie war 24 Hundertstel langsamer als die Scaroni, deren Zeit Weltrekord bedeutet.