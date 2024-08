Hüberli/Brunner in Hamburg auf Kurs

Legende: Nach 3 Siegen direkt weiter Nina Brunner (l.) und Tanja Hüberli. imago images/Beautiful Sports/Peter Weber

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner im Viertelfinal

Nina Brunner und Tanja Hüberli stehen beim Elite16-Turnier in Hamburg nach drei Siegen als Gruppenerste direkt in den Viertelfinals. Nach dem lockeren Auftaktsieg tags zuvor mussten die Bronzegewinnerinnen von Paris am Freitag härter kämpfen, um zum Erfolg zu kommen. Sowohl gegen die Brasilianerinnen Thamela/Victoria wie auch gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi/Marta Menegatti verloren Hüberli/Brunner den ersten Satz 17:21. Beide Male fanden sie aber wieder ins Spiel zurück und entschieden die Duelle im Tiebreak mit 15:12 respektive 16:14 noch für sich.

Mit einem Sieg und einer Niederlage sind Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder ins Turnier gestartet. Das Duo, das in der norddeutschen Hafenstadt den letzten gemeinsamen internationalen Wettkampf bestreitet, trifft um 16:00 Uhr auf die Brasilianerinnen Agatha/Rebecca.

00:44 Video Archiv: Hüberli/Brunner gewinnen Olympiabronze Aus Paris 2024 Clips vom 09.08.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.