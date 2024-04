Legende: Surfen auf der Erfolgswelle Tanja Hüberli (l.) und Nina Brunner imago images/Eyepix Group (Archiv)

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner greifen nach Titel

Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli und Nina Brunner hat beim Elite16-Turnier der Pro Tour im mexikanischen Tepic den Final erreicht. Dort trifft das Duo in der Nacht auf Montag auf Katja Stam/Raïsa Schoon (NED). Im Viertelfinal setzten sich die Innerschweizerinnen gegen die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson 21:15, 21:19 durch. Danach liessen sie im Halbfinal den Brasilianerinnen Carolina Salgado/Barbara Seixas (21:17, 21:17) keine Chance.

19:19 Video Hüberli/Brunner im September 2023 im «Sportpanorama» Aus Sportpanorama vom 10.09.2023. abspielen. Laufzeit 19 Minuten 19 Sekunden.

Basketball: Nyon siegt dramatisch

Elfic Fribourg hat den Gewinn des sechsten Meistertitel in Folge vorerst verpasst. In Spiel 3 der Finalserie gegen Nyon Basket unterlagen die grossen Favoritinnen mit 73:74. Nyon verkürzte in der Serie damit auf 1:2. Das Spiel war an Dramatik kaum zu überbieten. Elfic konnte sich nie wirklich absetzen, sah aber kurz vor Schluss dennoch wie der Sieger aus. In der letzten (!) Sekunde des Spiels kehrte Nyon das Spiel jedoch noch zu seinen Gunsten. Die Niederlage von Elfic hat Seltenheitswert. In dieser Saison hatten die Freiburgerinnen bis am Sonntag jedes Spiel der Regular Season und auch in den Playoffs gewonnen.

Snooker: Titelverteidiger Brecel bereits out

Snooker-Weltmeister Luca Brecel muss die Titelverteidigung in Sheffield schon nach dem ersten WM-Wettkampftag abhaken. Der 29 Jahre alte Belgier verlor in der 1. Runde mit 9:10 gegen David Gilbert aus England und ist damit ausgeschieden. Brecel hatte bereits mit 9:6 geführt und liess dann in der Schlussphase der Partie zahlreiche Chancen aus.