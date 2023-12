Hüberli/Brunner nicht am Finalturnier der Pro Tour

Legende: Müssen eine Pause einlegen Nina Brunner (vorne) und Tanja Hüberli. Keystone/Anthony Anex

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner müssen in Katar passen

Tanja Hüberli und Nina Brunner können nicht am Pro-Tour-Finalturnier in Doha teilnehmen. Das Beachvolleyball-Duo hatte sich als einziges Schweizer Team für das seit Mittwoch laufende Finalturnier der besten 10 qualifiziert. Nun mussten die Zentralschweizerinnen aber kurzfristig absagen. Brunner zog sich im Abschlusstraining vor Ort in Katar eine muskuläre Verletzung zu. «Ich bin natürlich enttäuscht, dass mein Körper es nicht zulässt zu spielen, da die Tour Finals immer sehr viel Spass machen», erklärte Brunner. «Wichtiger ist, dass ich nicht wieder länger ausfalle und unsere Vorbereitung für 2024 nicht für längere Zeit beeinträchtigt wird.»