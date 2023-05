Para-Leichtathletik: Hug stellt Weltrekord auf

Rollstuhlathlet Marcel Hug hat am Freitag am internationalen Meeting in Nottwil seinen Weltrekord über 5000 m verbessert. Der 37-jährige Thurgauer hatte erst vor Wochenfrist eine neue Bestmarke aufgestellt, nun konnte er diese um drei Sekunden auf 9:15,26 Minuten senken. Hug hatte sich von Beginn des Rennens an die Spitze gesetzt und liess sich auch vom stark mitfahrenden Briten Daniel Sidbury nicht aus der Ruhe bringen. «Es ist das Nonplusultra, vor Heimpublikum einen Weltrekord zu feiern. Ich fühle mich aktuell sensationell», sagte Hug nach seinem Triumph.

Reiten: Schweizer enttäuschen in Rom

Die Schweizer Springreiter haben am Nationenpreis in Rom einen Wettkampf zum Vergessen erlebt. Als Zehnte verpasste die Equipe von Chef Michel Sorg den zweiten Durchgang und beendete die Prüfung auf dem letzten Platz. Damit misslang der Schweiz die Hauptprobe für den in einer Woche stattfindenden Heim-Nationenpreis beim CSIO St. Gallen, auch wenn Steve Guerdat und Martin Fuchs nicht mit ihren Spitzenpferden angetreten waren. Den Sieg in Italiens Hauptstadt sicherte sich Irland, das sich im Stechen gegen die Italiener durchsetzte.

Fechten: Gold für Vineis, Bronze für Favre

An den U23-Europameisterschaften der Fechter in Budapest haben Sven Vineis und Angeline Favre mit dem Degen Gold und Bronze gewonnen. Der 19-jährige Genfer setzte sich im Final gegen den Franzosen Gaëtan Billa durch und feierte den grössten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Die 22-jährige Walliserin unterlag im Halbfinal der Italienerin Sara Maria Kowalczyk und klassierte sich auf dem 3. Rang.